Эр-Рияд, , 17:28 — REGNUM Власти Саудовской Аравии решили отменить смертную казнь несовершеннолетних преступников, сообщает 27 апреля сайт национальной комиссии по правам человека.

По информации сайта, теперь смертная казнь будет заменяться на тюремное заключение сроком не более 10 лет.

По словам главы комиссии Аввада аль-Аввада, «это важный день для Саудовской Аравии… Указ поможет нам создать более современный уголовный кодекс».

Напомним, несколько дней назад в королевстве Саудовская Аравия из перечня наказаний за противозаконные действия удары палками и плетьми.

По мнению ряда СМИ, эти нововведения связаны с гибелью в тюрьме саудовского правозащитника и гражданского активиста Абдаллы аль-Хамида, одного из основателей «Саудовской ассоциации гражданских и политических прав», добивавшегося соблюдения прав человека и преобразований в сторону конституционной монархии.

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