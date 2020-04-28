Тегеран, , 07:28 — REGNUM 27 апреля глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в общей сложности в стране 90 472 человека были заражены вирусом COVID-19, из которых 70 933 вылечились и выписались из медицинских центров, а 5 806 человек умерли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джаханпур отметил, что за сутки был выявлен 991 новый случай заражения, за данный период времени погибло 96 человек. По словам чиновника, это первый раз за 36 дней, когда число новых случаев заражения составляет менее 1000. Джаханпур также подчеркнул, что 3011 человек находятся в критическом состоянии. Далее он сообщил, что на сегодняшний день в Иране проведено 432 329 испытаний.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране производится регулярная дезинфекция общественных мест.