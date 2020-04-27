Рига, , 17:28 — REGNUM В Латвии в течение четырёх недель необходимо следить за различными индикаторами заболеваемости COVID-19, чтобы принять решение об отмене введённых ранее ограничений. Об этом заявила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле в интервью Латвийскому радио.

«Очевидно, коронавирус никуда не денется и до осени нам следует жить в реальности, что вирус вернётся и кривая заболеваемости снова поползёт вверх», — сказала Винкеле.

По ее словам, критерии, за которыми следит министерство, — это общее количество инфицированных, темп заболеваемости, число людей, находящихся в стационаре, число тяжелых случаев течения болезни и возможные вспышки в населённых пунктах или на предприятиях. Только спустя месяц возможно сделать вывод в какую сторону, положительную или отрицательную, развивается ситуация, отметила министр.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.