Белгород, 27 апреля 2020, 17:31 — REGNUM Семье врача-онколога, скончавшегося после заражения коронавирусом в Белгороде, выплатят один миллион рублей. Об этом на брифинге 27 апреля рассказала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева.
Установлена причина смерти врача регионального онкологического диспансера. По словам Наталии Зубаревой, это Сovid-ассоциированная двусторонняя пневмония. Семье медика выплатят компенсацию.
В онкодиспансере коронавирусом заразились 32 человека, в том числе девять медиков.
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