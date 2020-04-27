Белгород, , 17:31 — REGNUM Семье врача-онколога, скончавшегося после заражения коронавирусом в Белгороде, выплатят один миллион рублей. Об этом на брифинге 27 апреля рассказала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева.

Установлена причина смерти врача регионального онкологического диспансера. По словам Наталии Зубаревой, это Сovid-ассоциированная двусторонняя пневмония. Семье медика выплатят компенсацию.

«Вирусная инфекция явилась основной причиной смерти. Семье доктора будут выплачены компенсационные средства. Это средства фонда социального страхования. Не менее миллиона рублей» — уточнила замгубернатора.

В онкодиспансере коронавирусом заразились 32 человека, в том числе девять медиков.

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