Москва, , 17:25 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России».

На данный момент создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. Заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из партнёрских площадок: сайте «Бессмертного полка России», сайте проекта «Банк Памяти», а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях ВКонтакте и Одноклассники.

Помощь в осуществлении модерации поступающих фотографий окажут «Волонтеры Победы». С 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные в целях исключить провокационные и порочащие память защитников нашей Родины случаи.

«Волонтеры Победы ежегодно помогают в проведении акции «Бессмертный полк». И в этом году, несмотря на непростую ситуацию в стране, мы не останемся в стороне. В это воскресенье уже стартовало обучение волонтеров акции «Бессмертный полк — онлайн». В рамках него активисты из разных регионов России узнали, как работать с интернет-порталом «Банк памяти». В ближайшие дни добровольцы также смогут углубиться и в изучение истории Великой Отечественной войны, пройдя специальный курс на платформе Skill Cup», — рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.