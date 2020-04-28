Тегеран, , 07:58 — REGNUM 26 апреля более 100 иранских студентов университетов и иранцев, проживающих в столице Азербайджанской Республики Баку, вернулись в Иран из-за карантинных условий на фоне COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Несмотря на закрытие границ между Азербайджанской Республикой и Ираном с целью борьбы со вспышкой коронавируса, при сотрудничестве посольства Исламской Республики Иран и координации действий властей двух стран студенты университетов и иранцы, проживающие в Баку, были перевезены в Иран.

Ранее 19 апреля около 142 иранских студентов из университетов Азербайджанской Республики вернулись домой через сухопутную границу. Те иранцы, которые остались в стране из-за закрытия границ двух стран в связи со вспышкой коронавируса, вернулись на родину 26 апреля.

Напомним, что коронавирус был впервые обнаружен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор распространился по всему миру.