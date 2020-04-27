Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Петербург боится коронавируса меньше всех других в стране. Такой вывод сделали аналитики Росгосстраха и банка «Открытие». По данным их исследований, которые есть в распоряжении ИА REGNUM, в Северной столице пандемией обеспокоены 66,7% жителей, и это меньше, чем средний показатель по России.

Фотографирование на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Аналитики составили рейтинг регионов, проявляющих максимальную и наименьшую обеспокоенность распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира. «Санкт-Петербург занял первое место по доле россиян, которых не пугает пандемия», — сообщают они.

Респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. В целом по стране пандемией и ее последствиями для российской и глобальной экономики обеспокоены в той или иной степени 85,5% опрошенных, тогда как 14,5% страха не испытывают и поставили ему 0 баллов.

Наибольшая доля — около четверти опрошенных — оценили степень своей обеспокоенности на 5 баллов. Совокупная доля оценивших свой страх выше среднего уровня, то есть на 6−10 баллов, составляет заметные 40,6%.

Однако в Петербурге в целом пандемией обеспокоены лишь 66,7% жителей, а доля не испытывающих никакого страха составила 33,3%. Это более, чем вдвое, превышает средний показатель по стране.

При этом доля максимально обеспокоенных, оценивших свой страх в 10 баллов, составила 22%, что выше среднероссийского показателя. Тем не менее совокупная доля петербуржцев, оценивших свой страх на 6−10 баллов, составила тоже 22,2% — почти вдвое ниже среднего показателя по России.

Наибольшая доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность (10 баллов), была зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе (11,9%), Приволжском федеральном округе (11%) и в Москве (10,8%).

Как уже отмечалось, наибольшая доля респондентов, вовсе не обеспокоенных ситуацией с коронавирусом, наблюдается в Петербурге и составляет 33%. На втором и третьем местах с заметным отрывом следуют Северный Кавказ (21%) и в Сибирь (20,8%).

По регионам рейтинг «бесстрашных» выглядит таким образом: Санкт-Петербург (33,3%), Приморский край (23,5%), Иркусткая (22,7%), Новосибирская (21,6%) и Ростовская (21,6%) области, Ставропольский край (21,5%), Кабардино-Балкария (20%), Ямало-Ненецкий автономный округ (20%), Омская область (20%) и Хабаровский край (20%).

Самые большие доли максимально тревожных граждан имеются в Забайкальском крае (33,3%), в Псковской (19,6%), Оренбургской (14,3%), Нижегородской (14,8%) и Волгоградской (13,3%) областях. Далее идут Бурятия (11,5%), Москва (10,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%), Новосибирская область (9,8%) и Тюменская область (9,4%).

Таким образом, в пределах одного региона могут наблюдаться полярные тенденции, когда значительное число людей полностью отвергают тревоги по поводу коронавируса, в то время как заметная масса их соседей чувствуют максимальную обеспокоенность. В результате регион попадает в оба рейтинга.

В целом по стране уровень обеспокоенности пандемией зафиксирован на среднем уровне в 5 баллов, утверждают аналитики. При этом более 70% населения не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха.

«10,4% опрошенных для минимизации уровня страха закупают продукты впрок. Еще 8,3% респондентов начали откладывать деньги или (если копили еще до пандемии) увеличили размер откладываемой суммы», — сообщают исследователи.

Так, в Петербурге доля тех, кто ничего не делает со своими финансами, дабы справиться со страхом, почти достигла 78%. Еще 22,2% петербуржцев закупают продукты впрок.

Кроме того, почти 89% жителей северной столицы в условиях нестабильного рубля, распространения коронавируса и сопутствующей этому неопределенности не планирует формировать накопления. Только примерно 11% петербуржцев откладывают либо планируют начать откладывать деньги и хранить их дома наличными.

В исследовании страхов и финансового поведения россиян в условиях пандемии COVID-19 приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин. 29,8% респондентов — люди от 18 до 23 лет, 28,1% — респонденты в возрасте 30−49 лет, 14,3% — в возрасте 50−59 лет и 27,9% — от 60 лет.

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