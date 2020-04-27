Вильнюс, , 17:20 — REGNUM По словам руководителя вильнюсского отделения литовского центра общественного здоровья Роланды Лингене, в настоящий момент специалисты по стране фиксируют множество случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции у пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом она рассказала сегодня, 27 апреля, во время пресс-конференции о распространении коронавирусной инфекции в стране.

«Анализ показывает, что в настоящий момент много бессимптомных случаев болезни, которые выявляются во время профилактических проверок. Также остаётся много семейных очагов и единичных случаев», — сказала Лингене.

Ранее в Литве было уже принято решение случайным образом проверить 7,5 тыс. человек по всей Литве, таким образом установив реальную картину заражения.

По словам Лингене, именно по этой причине не снимается запрет на выход в общественные места без защитной маски. Всех жителей трактуют, как потенциальных носителей вируса.

Общее количество заражённых в Литве достигло 1449 человек, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 43 человека, 474 выздоровели. Ежесуточный прирост новых заражённых остаётся крайне низким, в Литве поэтапно смягчают условия карантина.