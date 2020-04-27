Симферополь, , 17:19 — REGNUM В Севастополе увеличили количество пунктов контроля транспорта на въезде в город. Об этом 27 апреля на заседании оперативного штаба при правительстве Севастополя сообщил начальник регионального УМВД России Павел Гищенко.

«Поступила информация о том, что жители Севастополя проезжают по другим дорогам, поэтому мы приняли решение выставить дополнительно два поста. Сегодня у нас эффективно функционирует восемь постов», — заявил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до конца мая. В городе зафиксировано 36 случаев заражения SARS-CoV-2, семь человек уже выздоровели. Более тысячи граждан находятся под медицинским наблюдением.

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