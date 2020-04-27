Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Самый крупный и густонаселенный район Ленинградской области — Всеволожский, впервые с начала пандемии не попал в список по выявленным новым очагам коронавирусной инфекции. Об этом 27 апреля сообщает оперативный штаб Ленинградской области.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 43 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. На основе подтвержденных лабораторных исследований инфицированные выявлены в населенных пунктах: Выборгского района — Волхов, Выборг, Перово; Гатчинского района — Гатчина, Тайцы, Кобралово, Высокоключевой, Войсковицы, Сиверский, Вырица, Пудомяги, Коммунар, Малые Колпаны, Большие Колпаны, Жабино, Саванкюля, Лампово, Тихковицы, Новый Свет.

В Приозерском районе новые инфицированные выявлены в населенных пунктах Петровское, Пятиречье, Мельниково, Замостье и Русско-Высоцкое Ломоносовского района; в Тосненском районе — в Тосно, Никольское и Трубников Бор. Также, новые зараженные есть в городах Кингисепп и Кириши.

Всеволожский район, который до недавнего времени лидировал среди остальных по ежесуточному числу заразившихся, не попал в перечень с новыми зараженными.

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