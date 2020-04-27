Вильнюс, , 17:08 — REGNUM На заседании правительство Литвы 29 апреля будет точно определена дата возобновления плановых операций в литовских медучреждениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом заявил сегодня, 27 апреля, на пресс-конференции о ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции в стране министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

«По поводу точной даты сейчас мне сложно сказать, предварительное предложение было 4 мая, но может быть, что будет решено установить какой-то более отдалённый срок», — сказал Верига. По его словам, при этом в больницах будут действовать различные ограничения. Например, сохранять резерв мест для заразившихся коронавирусом.

Будет также ограничено количество приёмов на консультации специалистов. Больницы должны будут сохранять интервалы при посещении пациентов и регулярно проводить дезинфекцию с проветриванием.

Пока не планируется разрешение возобновления деятельности стоматологических кабинетов. Исключением остаются неотложные случаи.

Общее количество заражённых в Литве достигло 1449 человек, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 43 человека, 474 выздоровели. Едесуточный прирост новых заражённых остаётся крайне низким, в Литве поэтапно смягчают условия карантина.