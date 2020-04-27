Вильнюс, , 17:04 — REGNUM Единая служба помощи при подозрениях о коронавирусной инфекции в Литве 1808 прекращает работу в круглосуточном режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом заявил сегодня, 27 апреля, на пресс-конференции о ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции в стране министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

По словам чиновника, сократить время работы горячей линии решено из-за сокращения обращений. «Горячая линия о вирусе будет работать несколько меньше. Не будет действовать ночью, будет работать с 8 утра до 23 часов вечера. Такое решение принято из-за того, что звонки ночью очень редкие, держать добровольцев и консультантов просто не имеет смысла», — сказал министр.

Общее количество заражённых в Литве достигло 1449 человек, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 43 человека, 474 выздоровели. Ежесуточный прирост новых заражённых остаётся крайне низким, в Литве поэтапно смягчают условия карантина.