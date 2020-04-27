Копенгаген, , 17:03 — REGNUM До 8698 случаев заражения коронавирусом было выявлено в Дании. Об этом 27 апреля следует из данных Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями.

За сутки было выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране от последствий заболевания COVID-19 скончались 427 человек. Всего на коронавирус было протестировано около 150 тысяч человек.

Карантинные меры, предпринятые в Дании в связи с угрозой эпидемии коронавируса, включают закрытие образовательных учреждений и детских садов, перевод госслужащих на удалённую форму работы. Кроме того, в стране действует запрет на собрания людей числом более десяти человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дании кражу средств дезинфекции, а также другие правонарушения, связанные с угрозой коронавирусной инфекции, приравняли к совершению преступления, за которое можно получить тюремный срок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании кражу санитайзеров для рук приравняли к преступлению