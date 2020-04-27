Ташкент, , 16:55 — REGNUM Администрация популярной фейсбук-группы Уят. уз заявила, что намерена предоставить свою трибуну для проведения 9 мая акции «Бессмертный полк» в Узбекистане, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Из Узбекистана участниками Великой Отечественной войны стали 1 433 230 человек, то есть на фронтах сражалось 22% населения Узбекистана — более 40% трудоспособного населения страны были на войне», говорится в заявлении администратора группы Абу-Али Ниязматова.

Он подчеркнул, что из общего состава воинов-узбекистанцев, выступивших с оружием в руках против фашистских захватчиков, 263,005 погибли, 132,670 пропали без вести, 395,725 человек не вернулись на Родину, 60,452 стали инвалидами.

За годы войны, подчеркнул Ниязматов, 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.

Он также указал, что по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в честь 75-летия Победы будет создана книга-альбом, посвященная вкладу народа в победу в Великой Отечественной войне, «был запланирован и ряд других мероприятий, которые, скорее всего, к сожалению не состоятся».

«Хочу отметить, что 9 мая 2016 года жители Ташкента впервые приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое прошло на Волгоградском мемориальном комплексе. Кроме того, тогда в столице Узбекистана состоялся автопробег «Помню и горжусь», в котором приняли участие более 300 автолюбителей. Активисты разъехались по адресам ветеранов войны, чтобы в этот праздничный день преподнести им памятные подарки, оказать поддержку и внимание», отметил администратор группы.

В этом году акция, отметил Ниязматов, «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с карантином, проходить не будет.

«В этой связи, хочу заявить, что 9 мая трибуна группы Уят. уз предоставляется для проведения акции «Бессмертный полк»! Мы помним и чтим наших отцов и дедов, отдавших жизнь и здоровье за наше мирное небо!!», говорится в заявлении группы.