Белград, , 16:55 — REGNUM В Сербии за сутки скончались ещё шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 27 апреля министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число умерших в результате заражения коронавирусом в Сербии достигло 162 человек.

Сообщается также, что за сутки на территории страны подтверждено 233 новых случая заражения, общее число инфицированных возросло 8275 человек.

В министерстве уточнили, что на сегодняшний день в межицинских учреждениях находятся 2,7 тысячи пациентов с COVID-19, в том числе 85 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, в Сербии по решению правительства началось постепенное ослабление ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса. Возобновили работу некоторые магазины и лавки, сокращён комендантский час, лицам старше 65 лет разрешено трижды в неделю выходить на улицу.