Грозный, , 16:54 — REGNUM В Чечне может быть снижен уровень строгости ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил рассмотреть возможность открытия ряда предприятий мелкого бизнеса.

«В ходе заседания поручил дорогому брату, руководителю оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер», — написал глава региона на своей странице «ВКонтакте» по итогам прошедшего заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В числе мер послабления режима Кадыров назвал открытие малых предприятий бизнеса, в том числе небольших магазинов, станций технического обслуживания, АЗС, в работе которых занято небольшое количество человек.

Как отметил Кадыров, в настоящее время, благодаря вовремя принятым мерам, ситуация в республике находится под контролем. Радует, по словам чеченского лидера, появившаяся положительная динамика, в том числе то, что агрессивность вируса снижается, а 62% зараженных коронавирусом переносят заболевание бессимптомно. Выписаны 23 выздоровевших человека.

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