Пенза, , 17:19 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе видеосовещания с членами правительства высказался о нехватке больниц для зараженных коронавирусом пациентов. Внушительное количество госпитализированных составляют те, кто приехал из Москвы и Московской области. Граждане этой категории попадают в стационары практически ежедневно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора, «больницы, принимающие коронавирусных пациентов, сегодня переполнены. При этом речь идёт не только об инфицированных коронавирусом, но и больных пневмонией». Для прибывающих из других регионов граждан необходима двухнедельная самоизоляция, добавил губернатор.

Пациентов с заболеваниями, такими как новообразования и сердечно-сосудистая недостаточность, стоит перенаправлять в другие медучреждения. Этим больным необходимо повышенное внимание и лечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области зараженными новой коронавирусной инфекцией по данным на 27 апреля числятся 283 человека. Под медицинским наблюдением находятся 2656 человек.

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