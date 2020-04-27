Белгород, , 16:53 — REGNUM 20 тысяч продуктовых наборов в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» получат жители старшего возраста Белгородской области. Адресную помощь развозят порядка 800 волонтёров, рассказал корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля руководитель регионального ресурсного центра развития добровольчества Дмитрий Кисиленко.

Благополучателями стали граждане старше 65 лет, у которых денежное пенсионное довольствие составляет менее девяти тысяч рублей, а также инвалиды 1 и 2 группы в той же возрастной категории. Адресные списки составляли при содействии региональных управлений соцзащиты населения, пенсионного фонда и данных администраций муниципальных образований. С начала проекта на прошлой неделе волонтёры уже раздали три тысячи наборов, всего такую помощь получать 20 тысяч жителей региона. Добровольцы, а это порядка 800 человек, обеспечены специальной экипировкой с именными бейджами и средствами защиты.

«Важно отметить, что на территории области у нас создано три логистических центра: в городе Белгороде, куда входят 11 муниципальных образований, в Старом Осколе — пять и в Алексеевском городском округе ещё шесть муниципалитетов. Всю работу координирует ресурсный центр развития добровольчества при управлении молодёжной политики Белгородской области и площадки по развитию добровольчества в муниципальных образованиях», — уточнил собеседник агентства.

В наборе девять наименований продуктов — бакалея, масло, консервы.