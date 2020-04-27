Севастополь, , 16:50 — REGNUM Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до конца мая. Об этом 27 апреля журналистам заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Сегодня я продлил указом режим повышенной готовности до 30 мая. Напоминаю, режим повышенной готовности — это ограничение общественных мероприятий. Режим обязательной самоизоляции у нас установлен до 30 апреля. Он совпадает с тем, что президент страны до конца апреля ввёл нерабочие дни», — отметил и.о. губернатора.

По его словам, после очередного обращения президента к гражданам города будут понимать ситуацию и принимать дальнейшие решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирусную инфекцию выявили у пятерых жителей Севастополя. Всего в городе зафиксировано 36 случаев заражения, семь человек уже выздоровели. Более тысячи граждан находятся под медицинским наблюдением. Власти города ввели обязательный масочный режим.

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