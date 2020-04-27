Рига, , 16:47 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на шесть. Об этом 26 апреля пишет Tvnet. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели более 1560 тестов, общее количество обследованных превысило 49 230. Один пациент, заболевший ранее COVID-19, скончался за последние 24 часа. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 13.

В стационаре находятся 41 пациент, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что число выявленных заразившихся в Латвии достигло 818.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.