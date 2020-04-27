Курган, , 16:46 — REGNUM Власти Курганской области предлагают жителям региона выбрать удобную систему получения цифрового пропуска — один из двух вариантов. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Пресс-служба главы Курганской области

Пресс-служба главы Курганской области

Опрос жителей региона проводится в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Коронавирус. Оперштаб Курганской области». Курганцы должны выбрать, как им удобнее получать цифровой пропуск для выхода на улицу в период действия режима самоизоляции. Большинство голосов послужит основанием для продолжения действия на территории региона уже действующей системы или внедрения новой.

На данный момент в Зауралье, чтобы получить цифровой пропуск, необходимо отправить смс-сообщение в Viber с кодом цели выхода на номер +7(903)767−26−68. Но есть возможность перейти на приложение «Госуслуги СТОП-Коронавирус», разработанное Минкомсвязи России.

Главное отличие систем заключается в том, что для использования приложения «СТОП-Коронавирус» требуется предварительная регистрация гражданина на портале госуслуг, обязательное наличие смартфона и интернета. Голосование завершится 30 апреля.

Отметим, что режим самоизоляции граждан в Курганской области объявлен до особого распоряжения главы региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области цифровой пропуск можно получить бесплатно