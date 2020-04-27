Рига, , 16:41 — REGNUM На латвийском портале общественных инициатив «Мой голос» (Manabalss) собрано необходимое количество подписей под законодательной инициативой о легитимизации регистрации однополых пар. Сбор подписей был открыт 9 марта 2020 года, в данный момент инициативу поддержало более 10 090 человек, пишет портал Tvnet.lv.

«Нахожу, что права не станут больше или слабее только потому, что их обретёт ещё одна категория людей. Наше общество состоит из разных индивидуумов, отношений и разнообразных семей. Пришло время посмотреть на это позитивно», — заявил инициатор сбора подписей Раймонд Петрович журналистам издания.

Отмечается, что на рассмотрение в Сейм (парламент) данная инициатива поступит в ближайшее время. Ранее аналогичный законопроект был отвергнут парламентом Латвии.