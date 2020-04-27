Нарьян-Мар, , 16:36 — REGNUM 18-летнего жителя Нарьян-Мара оштрафовали на 15 тысяч рублей за размещение недостоверной информации о коронавирусе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служб МВД России.

Внимание правоохранителей привлек пост в открытом сообществе «Вконтакте» о том, что из местной больницы якобы сбежал зараженный коронавирусом

«Полицейские оперативно установили, что к данному деянию причастен 18-летний житель округа. Молодой человек признал свою вину и пояснил, что при публикации сообщения не удостоверился в их правоте», — говорится в сообщении ведомства.

Решением Мирового суда Ненецкого автономного округа молодой человек был признан виновным в совершении правонарушения и приговорен к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, число зараженных коронавиурсом в НАО достигло 29, один из них уже здоров. Остальные заболевшие — работники промплощадки нефтяного месторождения на Ваарндее.