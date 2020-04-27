Ижевск, , 16:29 — REGNUM В Удмуртии выявили пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с момента начала наблюдений подтверждено 212 случаев заражения, сообщает оперативный штаб республики.

Большая часть инфицированных граждан — люди в возрасте от 30 до 49 лет, их 75 человек или 35,4%. 61 человек или 28,8% — от 50 до 64 лет, 42 человека или 19,8% — от 18 до 29 лет, 27 человек или 12,7% — старше 65 лет, семеро инфицированных или 3,3% — это дети до семи лет.

Основная часть случаев выявлена в Ижевске — 140, из них 76 — пациенты и сотрудники ГКБ№1.

До настоящего момента полностью выздоровели и выписаны 20 человек, шесть человек скончались на фоне коронавируса от осложнения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля в Удмуртии открылись церкви и мечети, но не для коллективных молитв. Кроме того, возобновили работу ранее закрытые салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны. Также могут начать работу автошколы, ломбарды и микрофинансовые организации, а также рекламные агентства в части изготовления, доставки и установки наружной рекламы и рекламных конструкций.

Послабления для бизнеса не действуют в Алнашском и Граховском районах.