Кишинёв, , 16:13 — REGNUM Число умерших после заражения коронавирусом в Молдавии к 27 апреля превысило 100 человек. Как сообщили ИА REGNUM в Минздраве Молдавии, за последние сутки от последствий инфекции умерли пять человек, а общее число жертв достигло 101.

Еще 222 пациента, заболевших коронавирусом, сейчас находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Состояние 18 пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое, ониподключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии в Молдавии подтвердили 3408 случаев коронавируса. 925 человек за это время выздоровели. Кишинев включает в свою статистику и данные по Приднестровью, где с начала эпидемии выявили 382 случая коронавируса.

С 27 апреля власти Молдавии сняли ряд ранее введенных ограничений и карантинных мер.

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