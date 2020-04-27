Улан-Удэ, , 16:05 — REGNUM В Бурятии начали выплачивать страховые выплаты по случаям заражения COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. первые две компенсационные выплаты медикам в 100 тыс. рублей произведут сегодня, 27 апреля.

На выплаты имеют право все врачи, медсёстры, а также вспомогательные работники больниц, участвующие в лечении пациентов с COVID-19. Если заболевание проходит в лёгкой форме, размер выплат составит 100 тыс. рублей. При осложнениях, их размер будет достигать 200 тыс. Как отмечается, деньги выделены из республиканского бюджета.

«Вся страна сейчас понимает, что врачи — это главные люди. Поэтому, ещё раз вам спасибо за работу, вместе мы со всем справимся», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

Напомним, в конце прошлой неделе в Бурятии разразился скандал с попыткой сокрытия симптомов заразившихся коронавирусом работников городской больницы №4 в Улан-Удэ. Для этого они в том числе принимали лекарства, а также полоскали горло специальными препаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из медсестёр в итоге заразила своего мужа, работавшего водителем скорой помощи. В результате, по словам главы, теперь очагом инфекции считается целый район.

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