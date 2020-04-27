Москва, , 16:02 — REGNUM В России передавать информацию в Пенсионный фонд России о приёме на работу и увольнении сотрудников работодатели должны будут не позднее следующего рабочего дня после принятого решения. Соответствующее постановление о сокращении сроков подачи сведений в ПФР подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года (включительно)», — говорится в документе, опубликованном 27 апреля на сайте российского правительства.

В документе отмечается, что сокращение сроков необходимо для «оперативного определения трудового статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами соцподдержки, в том числе — за пособием по безработице».

«Теперь это можно сделать через интернет-портал «Работа в России». На рассмотрение заявки, поступившей через портал, отводится десять дней», — говорится в постановлении.