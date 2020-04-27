Стокгольм, , 16:15 — REGNUM За сутки в Швеции было зарегистрировано еще 80 случаев смерти от заболевания COVID-19. Об этом 27 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio со ссылкой на данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Так, по состоянию на 27 апреля от заболевания COVID-19 в стране умерли 2 247 человек. Кроме того, в Швеции выявили 18 926 случаев инфицирования коронавирусом.

Во время ежедневной пресс-конференции заместитель государственного эпидемиолога Андерс Валленстен подчеркнул, что цифры крайне неопределенные.

«Статистика за последние дни неполная, и так бывает после выходных. У меня нет надежных данных для представления сегодня. Это чрезвычайно предварительные цифры», — заявил Андерс Валленстен.