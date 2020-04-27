Москва, , 16:02 — REGNUM Власти Москвы, Брянской и Новосибирской областей предприняли наиболее эффективные меры для работы системы здравоохранения в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующий рейтинг составлен Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Столица возглавила топ благодаря открытию и перепрофилированию стационаров на базе медучреждений, организации забора плазмы крови у доноров и выдаче бесплатных лекарств пациентам с ОРВИ. В Брянской области отмечены перепрофилирование предприятий на изготовление средств защиты и спецобучение врачей, в Новосибирской — организация дополнительных коек и резерва средств индивидуальной защиты.

По профилактике и нераспространению коронавируса лидирует Ленинградская область, далее идут Подмосковье и Краснодарский край. Наибольшую солидарность в условиях эпидемии проявили жители Якутии, Иркутской и Самарской областей.

Меры поддержки медицинского персонала более всего впечатляют в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Калининградской области. Предприятия и их работников эффективнее всего поддерживают в Нижегородской и Челябинской областях и Татарии.

Авторы рейтинга назвали и регионы, где для семей и детей предусмотрена наибольшая поддержка. Это Югра, Тюменская область и Севастополь.