Нур-Султан, , 15:57 — REGNUM Гулять на дворовых площадках и ездить на дачу жителям Казахстана разрешила государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения, сообщили 27 апреля в пресс-службе правительства республики.

27 апреля состоялось заседание правительства Казахстана, посвященное поэтапному смягчению ограничительных мер. Правительство утвердила перечень предприятий, которым разрешается деятельность на территории всего Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2020 года между Алма-Атой и Нур-Султаном запустят регулярное воздушное сообщение. Режим чрезвычайного положения в Казахстане продлили до 11 мая. Его планируется отменить при отсутствии взрывного роста заразившихся пациентов.

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