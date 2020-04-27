Вильнюс, , 15:56 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига исключает возможность полного снятия режима карантина 11 мая, когда истечёт очередной продлённый срок самоизоляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это Верига заявил сегодня, 27 апреля, на пресс-конференции о ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции в стране.

«Не представляю, что должно случиться, чтобы режим карантина был отозван. Но он будет смягчаться», — сказал министр. Уже с сегодняшнего дня в Литве разрешено работать парикмахерским, летним кафе, музеям. Ещё ранее заработали непродовольственные магазины.

Что касается летних фестивалей, концертов и других массовых мероприятий, то, по словам Вериги, в настоящий момент сложно прогнозировать, когда они будут разрешены. Министр отметил, что некоторые европейские страны уже решили отказаться от таких мероприятий до осени.

Общее количество заражённых в Литве достигло 1449 человек, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 43 человека, 474 выздоровели.