Вильнюс, , 15:54 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и руководитель вильнюсского отделения центра общественного здоровья сегодня, 27 апреля, во время традиционной пресс-конференции о ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции в стране, заявили о новых двух смертях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обе смерти зафиксированы в Клайпеде. Один человек скончался в больнице, другой у себя дома. В настоящий момент восемь человек в тяжёлом состоянии, к ним подключены аппараты ИВЛ, 25 пациентов получают кислородную терапию.

Общее количество заражённых в Литве достигло 1449 человек, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 43 человека, 474 выздоровели.