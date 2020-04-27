Махачкала, , 16:05 — REGNUM Проект «Песни Победы на языках народов Дагестана» запустили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне министерство культуры республики и администрация города Дербента. Песни военных лет будут исполняться на 14 титульных языках республики, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе мэрии Дербента.

«Проект дает возможность внести в копилку национальных музыкальных шедевров народов Дагестана великие песни, которые объединяли и продолжают объединять людей вне зависимости от их национальностей», — сказано в сообщении.

Песни военных лет будут исполнять артисты дагестанской филармонии и народные певцы. В течение двух недель видеозаписи будут размещаться в социальных сетях. Открыла проект песня «Пора в путь дорогу» из кинофильма «Небесный тихоход» на русском и рутульском языках в исполнении Эльвиры Яхьяевой.

Напомним, Дагестан является самым многонациональным регионом России, в котором проживают представители десятков национальностей и этнических групп. В республике, помимо русского, еще 13 письменных языков, на которых издаются книги и печатные издания, ведутся радиовещание и телетрансляции.