Тбилиси, 27 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 27 апреля издал указ о присвоении Цхинвалу в качестве символа наименование «город Сталинир» наравне с наименованием «город Цхинвал». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Согласно указу, наименование «Сталинир» будет использоваться на мероприятиях, посвященных датам, связанным с Великой Отечественной войной.
Символическое наименование Бибилов распорядился использовать для Цхинвала 9 мая и 22 июня. Государственным ведомствам поручено популяризовать историческое наименование южноосетинской столицы.
Сообщается, что указ был принят по случаю празднования 75-летия Дня Победы в 2020 году.
Напомним, Цхинвал назывался Сталиниром с 1934 года. В 1961 году город переименовали в Цхинвали.
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