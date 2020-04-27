Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 27 апреля издал указ о присвоении Цхинвалу в качестве символа наименование «город Сталинир» наравне с наименованием «город Цхинвал». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Согласно указу, наименование «Сталинир» будет использоваться на мероприятиях, посвященных датам, связанным с Великой Отечественной войной.

Символическое наименование Бибилов распорядился использовать для Цхинвала 9 мая и 22 июня. Государственным ведомствам поручено популяризовать историческое наименование южноосетинской столицы.

Сообщается, что указ был принят по случаю празднования 75-летия Дня Победы в 2020 году.

Напомним, Цхинвал назывался Сталиниром с 1934 года. В 1961 году город переименовали в Цхинвали.

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