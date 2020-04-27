Улан-Удэ, , 15:51 — REGNUM 9 мая в столице Бурятии всё же состоится парад, но только воздушный. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в небе над городом пролетят четыре истребителя СУ-30СМ.

Пробные полёты состоятся уже 28 и 29 апреля. По словам заместителя руководителя администрации главы республики Михаила Харитонов, центральной точкой показа станет Мемориал Победы. Он добавил, что власти республики готовятся к проведению 9 мая акции «Бессмертный полк» в другом формате.

«На сайте «Гордость Бурятии» по инициативе Главы Бурятии все желающие могут разместить портрет своего деда, прадеда, участника Великой Отечественной войны, в том числе и тружеников тыла. Все портреты 9 мая будут показаны на телеканалах нашей республики», — отметил он.

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