Ташкент, , 15:38 — REGNUM По состоянию на 1 апреля численность населения Узбекистана составила 34 036 800 человек, что на 131 600 человек больше, чем 1 января 2020 года. Об этом сообщили в государственном комитете республики по статистике.

За три месяца 2020 года в Узбекистане родилось 170,4 тыс. детей, скончались — 37,5 тыс. человек. Прибыли в республику 40,1 тыс. человек, выбыли — 41,5 тыс. На долю городского населения приходится 50,5%, сельского — 49,5%. За отчетный период заключено 49,5 тыс. браков и 7,8 тыс. разводов.

Отметим, по итогам первого квартала 2019 года в Узбекистане зарегистрировали 159,5 тыс. новорожденных, в 2018 году — 147,1 тыс. В 2020 году этот показатель вырос на 6,8%.