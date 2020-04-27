Киев, , 15:38 — REGNUM Правительство Украины в настоящее время отрабатывает возможность открытия ряда продовольственных рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.

Об этом шла речь на традиционном совещании при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля сегодня, 27 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент Зеленский, в частности, отметил, что продовольственные рынки «чрезвычайно важны» для выживания и питания многих граждан, поэтому нужно думать, как дать им возможность безопасно работать.

«Давайте установим четкие правила и позволим их открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях», — призвал он правительство.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль согласился с тем, что вопрос открытия рынков нужно рассмотреть на ближайшем заседании правительства, с тем, чтобы начать открывать рынки до конца текущей недели. Он отметил, что кабмином будет выписан механизм их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил.

В ходе совещания уточнили, что речь идет о более чем 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине уже принимали решение об рынков в период карантина, однако быстро его отозвали, поскольку были выявлены многочисленные факты нарушений условий работы. В последние дни в стране состоялось сразу несколько крупных акций протеста фермеров, которым в условиях карантина некуда сбывать свою продукцию. Мая крупная акция протеста прошла 25 апреля в Херсонской области Украины.