Москва, , 15:30 — REGNUM Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев разъяснил, когда сотруднику, переведенному на «удалёнку», может быть сокращена зарплата.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Изменение размера оплаты труда возможно только в том случае, если в компании еще до издания указа президента, до введения ограничительных мер, связанных с пандемией, существовал нормативный акт, в котором прописано, что удаленный труд оплачивается по-другому, заявил Исаев.

«Если этот документ был издан после указа президента, то это «филькина грамота», — полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в указе президента РФ от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» особо подчеркивается, что за нерабочие дни сохраняется в полном объеме оплата труда, даже в том случае, если человек не работает в этот период».

Вместе с тем после перехода на удалённый режим работы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции почти треть жителей России отметили, что эффективность их труда снизилась.

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