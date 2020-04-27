Суздаль, Владимирская область, 27 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон 27 апреля на Антипасху совершил литургии в Спасо-Евфимиевом монастыре в городе Суздале и обратился к прихожанам с проповедью, в которой заявил, что не пришедшие на службу из-за боязни заразиться коронавирусом «не верят в силу благодати Божией».
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На фотографиях, опубликованных на сайте Владимирской епархии, запечатлены присутствовавшие на литургии прихожане, среди которых дети и пожилые люди. Ни на ком в храме не было защитных масок, рекомендуемая Роспотребнадзором дистанция в 1,5 метра в храме также не была соблюдена. Сам же митрополит призвал православных поразмышлять, почему среди священнослужителей так много заразившихся коронавирусом.
Неделей ранее, на Пасху, митрополит Тихон провёл праздничное богослужение в Богородице-Рождественском монастыре, несмотря на рекомендации закрыть храмы для посещения. И 19, и 26 апреля на богослужениях присутствовали прихожане, хотя их было меньше, чем обычно на праздники. На проповеди в Суздале митрополит объяснил это недостатком веры.
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Несмотря на то, что литургия состоялась, из-за режима повышенной готовности не состоялся крестный ход. Пресс-служба епархии, цитируя митрополита Тихона, сообщает, что он «посетовал на невозможность провести традиционный городской крестный ход на Антипасху в связи с ограничениями, накладываемыми эпидемией и светской властью».
Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 апреля во Владимирской области было зарегистрировано 225 заражённых коронавирусом, а 27 апреля это число возросло более чем в двое — в регионе выявлено уже 518 случаев. 26 апреля первый случай заражения коронавирусом был подтверждён в Суздале. Глава города Коврова — второго в регионе муниципалитета по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — после Пасхи заявил, что одной из причин роста числа заражённых могут стать пасхальные богослужения, проведённые во Владимирской области, несмотря на запрет. По его словам, из Москвы и Московской области, где за соблюдением ограничительных мер следили строже, верующие поехали во владимирские храмы.
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