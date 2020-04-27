Суздаль, Владимирская область, , 15:27 — REGNUM Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон 27 апреля на Антипасху совершил литургии в Спасо-Евфимиевом монастыре в городе Суздале и обратился к прихожанам с проповедью, в которой заявил, что не пришедшие на службу из-за боязни заразиться коронавирусом «не верят в силу благодати Божией».

Митропролит Владимирский и Суздальский Тихон Eparh33.ru

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На фотографиях, опубликованных на сайте Владимирской епархии, запечатлены присутствовавшие на литургии прихожане, среди которых дети и пожилые люди. Ни на ком в храме не было защитных масок, рекомендуемая Роспотребнадзором дистанция в 1,5 метра в храме также не была соблюдена. Сам же митрополит призвал православных поразмышлять, почему среди священнослужителей так много заразившихся коронавирусом.

«Когда мы сейчас претерпеваем бедствия, вот этот вирус, который пришёл на нашу страну, но и вы сами читаете в интернете: кого в первую очередь поражает этот вирус — храмы и монастыри: Киево-Печерская лавра закрыта, Троице-Сергиева лавра закрыта, Диевский монастырь, Данилов монастырь закрыт. То есть, оказывается, очаги нашей святыни, тысячелетние святыни — всё закрывается. Почему? Вся братия болеет. По сто человек братии, наместники, в Москве многие священники. Конечно, приходится задумываться: а что же это за явление? И почему же магазины работают, а там не заражаются, в метро ездят как селёдки в бочке — не заражаются. А вот почему в храмах, в монастырях знаменитых наших? С одной стороны, мы можем думать, что может быть какая-то провокация, а с другой стороны, мы всё-таки нашу веру должны осмыслить правильно», — заявил Тихон.

Неделей ранее, на Пасху, митрополит Тихон провёл праздничное богослужение в Богородице-Рождественском монастыре, несмотря на рекомендации закрыть храмы для посещения. И 19, и 26 апреля на богослужениях присутствовали прихожане, хотя их было меньше, чем обычно на праздники. На проповеди в Суздале митрополит объяснил это недостатком веры.

«Видите, пришло испытание и наши прихожане, наши духовные чада, они испугались вируса и не пришли в храм. С одной стороны, может, и правильно сделали, потому что они не верят в силу благодати Божией и поэтому они, чтобы Бога не искушать, остались дома. И, наверное, правильно сделали.

Я говорил с начальством, чтобы не закрывать храмы. Понятно, что люди должны оставаться дома, соблюдать санитарные условия у нас. Но, конечно, того, кто пришёл в храм — чтобы его не изгоняли, не заламывали руки, как в советское время, не унижали их, как это делалось: увозили в милицию на воронках. Сейчас по-другому поступили. Конечно, раз люди пришли, никто их не выгонял, никто не оскорблял, не унижал. Но опять же пришла меньшая часть», — сказал Тихон.

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Несмотря на то, что литургия состоялась, из-за режима повышенной готовности не состоялся крестный ход. Пресс-служба епархии, цитируя митрополита Тихона, сообщает, что он «посетовал на невозможность провести традиционный городской крестный ход на Антипасху в связи с ограничениями, накладываемыми эпидемией и светской властью».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 апреля во Владимирской области было зарегистрировано 225 заражённых коронавирусом, а 27 апреля это число возросло более чем в двое — в регионе выявлено уже 518 случаев. 26 апреля первый случай заражения коронавирусом был подтверждён в Суздале. Глава города Коврова — второго в регионе муниципалитета по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — после Пасхи заявил, что одной из причин роста числа заражённых могут стать пасхальные богослужения, проведённые во Владимирской области, несмотря на запрет. По его словам, из Москвы и Московской области, где за соблюдением ограничительных мер следили строже, верующие поехали во владимирские храмы.

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