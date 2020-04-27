Москва, , 15:27 — REGNUM Санкции за попытки скрыть незаконные вырубки лесными пожарами должны быть ужесточены. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Глава государства отметил, что в случае с наказаниями за возникновение пожаров необходимо «смотреть за реалиями», так как не всегда постоянное повышение ответственности приводит к изменению ситуации. Однако в отношении тех, кто одними правонарушениями пытается прикрыть другие правонарушения, это справедливо.

Речь идёт, к примеру, о незаконной вырубке леса, пояснил Путин.

«Здесь сомнений нет, я полностью с этим согласен», — подчеркнул президент.

Читайте также: Путин: из-за коронавируса нельзя ослаблять внимание к другим угрозам