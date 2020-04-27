Москва, , 15:17 — REGNUM Сервис по заказу продуктов через голосового помощника для пожилых людей, находящихся на самоизоляции, появился в Москве. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM его создатель Виктория Евдокимова, идея с голосовым помощником «Единый телефон заказа продуктов для пожилых» появилась тогда, когда не удалось объяснить маме, как пользоваться приложениями для заказа еды, как оплачивать онлайн.

«Я решила сделать сервис, который не использовал бы никакие диджитал инструменты при заказе, был бы понятен пожилым людям. Пожилой человек звонит, попадает на вежливого голосового робота, оставляет заказ, контакты и это все отправляется в магазин на обработку. Если что-то непонятно, то магазин перезванивает и уточняет. Оплата наличными курьеру по чеку, никакого диджитал нет ни на каком этапе», — пояснила Виктория.

По её словам, помощь проекту оказали две компании:

«Яндекс. Облако» выделила мне грант на использование их речевых технологий на этом проекте. Также грант выделила компания Voximplant — я там занимаюсь международными продажами. И я сделала телефон и голосовых роботов на этой платформе в личном аккаунте.

Когда фаундеры об этом узнали, они сказали, что дальше будут компенсировать расход на связь, а выдали платный аккаунт бесплатно, поскольку для первого партнёра — компании ВкусВилл нужна была интеграция. Это просто немыслимо, что можно сделать за два дня, когда понимаешь, что это может спасти жизни», — поделилось Виктория Евдокимова.

Как уже сообщал ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемии коронавируса, в России было решено продлить нерабочие дни до 30 апреля включительно. В самом сложном положении оказались пожилые и мало мобильные люди. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Как мы выживаем в режиме самоизоляции: опыт и советы».