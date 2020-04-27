27 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Юрист об отстранении работника, если он вернулся из страны, где выявлены случаи коронавируса

Юлия Холодионова, , 16:01 — REGNUM Среди полномочий работодателя по приему на работу, переводам и увольнению, в законе имеется еще одна правовая конструкция — отстранение от работы. В период пандемии коронавируса некоторым работодателям приходится применять и ее, особенно к тем работникам, которые недавно вернулись после отдыха в странах, где были случаи заболевания новой инфекцией.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Давайте по порядку.

Отстранение от работы или недопущение работника к работе является в соответствии со ст. 76 ТК РФ обязанностью работодателя в указанных в законе случаях:

— если работник появился на работе пьяным или с признаками наркотического или иного токсического опьянения;

— если работник не прошел обучение и проверку знаний и навыков по охране труда;

— если он не прошел соответствующий медосмотр, который должен был пройти в соответствии с требованиями (например, для некоторых категорий работников нужно проходить обязательное психиатрическое освидетельствование — постановление правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности»);

— если есть медицинское заключение о наличии противопоказаний для выполнения работы по трудовому договору;

— если было приостановлено действие специального права — лицензии, водительского удостоверения, права на ношение оружия, другого специального права на срок до 2 месяцев, если такое приостановление не позволяет дальше выполнять трудовые обязанности;

— либо если есть установленное требование об отстранении от работы на основании распоряжений органов и должностных лиц, имеющих соответствующие полномочия.

Еще есть указание о наличии других случаев, к которым норма об отстранении также применима, исходя из прямо установленных ограничений на трудовую деятельность иными нормативными актами, как в случае с профилактикой распространения коронавируса.

Давид Сикейрос. Социальное обеспечение рабочих при капитализме и социализме. 1954. Вестибюль в госпитале Де ла Раса

Сразу же оговоримся, что отстранение в классической трактовке — это не разрешение не приходить на работу. Отстраненный работник обязан находиться на рабочем месте, и, если его покинет, то это может быть квалифицировано в том числе как прогул. Однако в сложившейся ситуации с распространением коронавируса пребывание работника, вернувшегося из отпуска, может вызвать панику на рабочем месте. Поэтому для применения нормы об отстранении такого работника важно установить, что работник прибыл именно из-за границы. 18 марта 2020 года в постановление Главного государственного санитарного врача от 30.03.2020 года «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» были внесены изменения о том, что необходим двухнедельный карантин после возвращения из любых стран.

Уполномоченными органами субъектов РФ приняты соответствующие меры, в частности недопуск на рабочее место и/или территорию организации работников из числа граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, предусмотрен п. 4. 4. Указа мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» № 12-УМ от 05.03.2020 г.

Отстранение в данном случае не будет признаваться виновным действием, это, скорее, профилактическая мера для всех. Работодатель будет обязан отстранить такого работника, так как поведение работодателя будет продиктовано соблюдением норм ч. 1 ст. 5 ТК РФ, п. 7 ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и п. 25 «Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 02.04.2020). Соблюдение требований безопасности трудовой деятельности должно быть единственным основанием для отстранения работника, а не вынужденной мерой.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

А как с зарплатой? В ст. 76 ТК РФ говорится о том, что в период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. Но случай отстранения по такой причине не является виновным, поэтому заработная плата работника должна быть сохранена, как и для других работников, находящихся в соответствии с указами президента РФ на нерабочих днях — от 25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».