Москва, , 14:56 — REGNUM Внимание к потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей не должно быь ослаблено на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Глава государства поручил обеспечить полную готовность всех регионов на случай любого возможного ЧП. Готовность должна быть стопроцентной, все необходимые ресурсы нужно мобилизовать, подчеркнул он.

В условиях самоизоляции особую важность приобретает оперативность оповещения о природных чрезвычайных ситуациях. Также необходимо обеспечить максимальную безопасность сотрудников МЧС, которые будут в условиях эпидемии COVID-19 бороться с последствиями природных ЧП, добавил Путин.

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