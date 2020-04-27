Москва, , 14:46 — REGNUM Россия серьёзно отстаёт от Китая по вложениям в рабочие места в научной сфере. Об этом 27 апреля заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на телеканале «Россия 24».

«Мы знаем, что вложения в одно научное место в Китае раз в восемь-десять больше, чем в России. Поэтому и результат, там всё получается гораздо быстрее. Китай, действительно, по многим направлениям выходит на передовой фронт научных исследований», — заявил Сергеев.

«Естественно, в Соединённых Штатах Америки и в странах Европы очень сильной является связь науки с промышленностью. И в этом отношении мы, действительно, должны принять самые серьёзные меры к тому, чтобы мы эти цепочки трансформации знания, которое у нас есть, в соответствующий продукт запустили как можно скорее. Гораздо эффективнее, чем было до последнего времени», — подчеркнул он.