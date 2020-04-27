Москва, , 14:46 — REGNUM Россия поднялась с десятого на девятое место в мировом списке стран по числу заболевших COVID-19.

По последним данным, в РФ выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом. В Китае, который ранее занимал девятую строчку, 83 912 случаев заражение.

На первом месте находятся Соединенные Штаты — почти 966 тыс. Далее идут Испания (226 тыс.), Италия (197,6 тыс.), Франция (162 тыс.), Германия (157 тыс.), Великобритания (154 тыс.), Турция (110 тыс.) и Иран (90 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова заявила, что научное сообщество и медики отстают в изучении нового коронавируса от скорости его распространения в мире.

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