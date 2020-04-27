Сухум, , 14:59 — REGNUM Срок действия карантинных мер в Абхазии будет зависеть не только от того, как сложится эпидемиологическая обстановка в республике, но и от ситуации в России. Данное заявление министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакии 27 апреля опубликовала пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в республику из России, где растет число заразившихся коронавирусом, продолжают возвращаться новые граждане. Цахнакия сообщил, что Роспотребнадзор ожидает сохранение текущего уровня эпидемиологической ситуации до 15 мая. После этой даты минздрав Абхазии будет готов сообщить о дельнейших мерах.

«Все будет зависеть от того, какое количество инфицированных будет выявлено на сопредельной территории <…> в то же время, у нас, к сожалению, нет стопроцентной гарантии того, что зараженных не будет завтра в большем количестве», — приводит пресс-служба минздрава слова Цахнакии.

Министр также выразил надежду, что в Абхазии удастся избежать развития эпидемиологической ситуации, подобной тому, как это происходит в большинстве стран.

Напомним, в Абхазии выявлено три случая заражения коронавирусом. В одном случае 95-летняя женщина скончалась. Известно об одном выздоровевшем от COVID-19.

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