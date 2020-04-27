Монреаль, Канада, , 14:39 — REGNUM Энтузиаст с ником Silent смог вернуть «золотой фильтр» в игру Deus Ex: Human Revolution Director’s Cut. Об этом 27 апреля сообщает портал PCGamer.

В оригинальной версии Human Revolution присутствовал «золотой фильтр», добавляющий соответствующий оттенок всему окружению. Однако в издании Director's Cut разработчики отказались от этого визуального элемента.

Silent поработал над освещением игры и смог вернуть «золотой фильтр». Его патч можно бесплатно скачать на Github.

Напомним, Deus Ex: Human Revolution — это экшен-игра от канадской студии Eidos Montreal. В ней геймерыуправляют Адамом Дженсеном, начальником службы безопасности компании «Шариф Индастриз» со множеством механических имплантов.

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