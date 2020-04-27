Ташкент, , 14:36 — REGNUM Специальный карантинный центр создадут при хокимияте (администрации) Ташкента. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, сообщает 27 апреля издание «Даракчи».

Согласно документу, при администрации создадут специальный центр по управлению комплексом для временного содержания на карантине лиц, заподозренных в заражении коронавирусом.

Отмечается, что центр станет структурным подразделением при администрации столицы Узбекистана. Документ также предписывает нормы содержания пациентов на карантине.

Отметим, по состоянию на 27 апреля в Узбекистане выявили 1887 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 859 человек, скончались — восемь пациентов.

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