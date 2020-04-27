Бишкек, , 14:36 — REGNUM Из 209 сотрудников в столичном центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Киргизии осталось всего два человека — заведующая и врач. Об этом заявил директор центра Кубан Кундашев, передает «CA-IRnews».

По его словам, коронавирусной инфекцией заразился каждый четвертый сотрудник центра санэпидемнадзора, поскольку «эпидемиологи первыми приняли удар».

Кундашев также отметил, что в борьбе с коронавирусом сейчас задействованы только 80 специалистов центра, а остальных пришлось отправить на домашний карантин, поскольку они находятся в группе повышенного риска.

ИА REGNUM напоминает, что за всё время в Киргизии зарегистрировано 695 случаев заражения коронавирусом, в том числе 183 среди медицинских работников. В больницах республики находятся 292 заразившихся.