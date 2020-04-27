Бишкек, , 14:34 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Киргизии зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у трех медицинских работников. Признаны излечившимися от COVID-19 и выписаны из больниц еще 25 пациентов. Об этом сегодня, 27 апреля, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Таким образом, за всё время в республике зарегистрировано 695 случаев заражения, из которых 183 — среди медиков. Излечились от коронавируса, в общей сложности, 395 человек. Умерли — 8 киргизстанцев.

В медицинских стационарах по-прежнему остаются 292 заразившихся. Из них в реанимации — семь.

Чаще всего оказываются инфицированы люди в возрасте от 35 до 55 лет, на них приходится более 35% случаев заражения коронавирусной инфекцией.